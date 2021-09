Єст заинтересованих и за дальшу имунизацию

КУЛА – По найновших податкох, на дзень 1. септембра, у општини Кула трецу дозу вакцини прияли 556 особи, по два дози прияли 12.758 гражданє, а шицкого вакциновани 13.179 особи, по словох главней шестри у Доме здравя Кула Светлани Лукета.

Док нєт нови урядово податки, мож лєм нагадовац же число инфицированих и у тим краю рошнє. Звекшує ше и число тестираних на вирус, та у кулскей ковид амбуланти, як визначел директор др Жарко Шевин, у предпрешлим тижню було дньово до 15 тестираних, цо за 20 одсто вецей як тидзень пред тим.

