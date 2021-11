НОВИ САД – Єшеньски отворени дзвери на Филозофским факултету у Новим Садзе буду отримани од 26. новембра по 4. децембер онлайн.

Шицки заинтересовани матуранти на тим ЛИНКУ можу дознац вецей о каждей студийней програми, терминох представяня и о линкох прейґ хторих потребне же би ше уключели.

Оддзелєнє за русинистику свойо стретнуце зоз будуцима студентами отрима 1. и 2. децембра прейґ Зум платформи, а приступни линки може пренайсц ТУ.

