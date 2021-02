Ґаздовство Сокол з Бикичу достало два награди

БЕРКАСОВО – Внєдзелю, на швето Святого Трифуна – защитнїка винїцох и винїцарох, отримана 26. по шоре традицийна привредно-туристична манифестация „Сримска винияда“ хтору орґанизовала Месна заєднїца Беркасово з помоцу Општини Шид и Туристичней орґанизациї Шиду.

Пре пандемую вируса корона на манифестациї було значно менєй приявених винох хтори оценьовал Слободан Шапоня, фаховец за вино зоз Шиду.

У катеґориї билих винох було 11 прикладнїки, а перше место освоєло Польопривредне ґаздовство „Сокол“ з Бикичу, друге Бранко Митович з Беркасова, а треце Милош Коїч тиж з Беркасова.

При червених винох було осем прикладнїки, перше место зважал Бранко Дошич зоз Шиду, друге Дарко Плахчински тиж зоз Шиду, а треце Джон Файфрич зоз Беркасова.

Були оценєти и штири розе вина, а перше место освоєло Польопривредне ґаздовство „Сокол“ з Бикичу, друге Саша Гаїч зоз Александровца, а треце Дарко Плахчински зоз Шиду.

По традициї ше одходзи и до винїци и пошвеца лозу, а парох з Беркасова о. Владимир Еделински Миколка пошвецел з тей нагоди винїци Мирослава Сокола и Ґорана Бобаля з Бикичу.

