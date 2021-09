Ґалериї придати писма Сави Шумановича

ШИД – Ґалерия малюнкох Сави Шумановича од вчера богатша за шейсц писма хтори познати маляр писал од октобра 1939. року по юний 1940. року професорки Юлияни Бошкович у Беоґрадзе.

Писма Ґалериї даровал амбасадор Владимир Вереш, котри их достал од свойого оца Милана Вереша, тиж амбасадора бувшей держави и остатнього тедишнього амбасадора у Москви, до хторих пришол на єдней дипломатскей аукциї.

Писма до Ґалериї придала Драґана Мандич, тиж Шидянка хтора занята у Министерстве вонкашнїх дїлох Сербиї у Беоґрадзе.

На дарунку подзековала директорка Ґалериї Йована Лакич и додала же, кед ше обезпеча условия чуваня писмох у окремней витрини, вони буду доступни явносци, односно нащивительом.

