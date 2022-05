Ґеронтолоґийному центру Вербас 4,5 милиони динари од Покраїнскей влади

НОВИ САД/ВЕРБАС – Предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович уручел штварток, 19. мая, контракти за унапредзенє социялней защити у Войводини, з надпомнуцом же Влада водзи одвичательну социялну политику и од 2016. року до тей обласци уложене милиярду и 500 милиони динари, пренєсол општински сайт.

З тим конкурсом додзелєне 160 милиони динари за реализацию 74 контрактох, за вкупно 35 установи за змесценє хасновательох и центрох за социялну роботу, котри ше одноша на набавку медицинскей и другей опреми, реконструкцию, отримованє и адаптацию обєктох социялней защити и потримовку порядним програмом у директней роботи зоз хаснователями. Ґеронтолоґийному центру Вербас припадли средства за реализацию трох контрактох, вредносци вецей як штири милиони динари.

Ґеронтолоґийни центер Вербас зоз одобренима средствами реализує три проєкти, а контракти за нїх у Покраїнскей влади прияла и подписала директорка Ґеронтолоґийного центру Вербас Радмила Мусич. Спрам того, за Усоглашованє зоз новим законом о електронским фактурисаню видвоєне 1.180.000 динари, за проєкт „Безпечни превоз старих у ҐЦ Вербас” 2.400.000 динари, а за проєкт „Як з дланю о длань” 1.000.000 динари.

Того року опредзелєне и 100 милиони динари за вибудов обєкту за дньове пребуванє у Дому за одроснутих и старших „Святи Василиє Острошки Чудотворец” у Новим Бечею, тиж почали роботи на вибудови нових и реконструкциї иснуюцих обєктох у Дому за душевно охорени особи у Чуроґу, а по Мировичових словох, у наиходзацим периоду ше обчекує инвестициї до Дому у Старей Моравици, як и до обєктох котри нє у системи социялней защити, як цо то Специялни психиятрийски шпиталь у Ковину.

Медзи иншим, средства обезпечени за реконструкцию, отримованє и адаптацию ґеронтолоґийних центрох у Бачкей Паланки, Зомборе, Вершцу, Зренянину, Дзецинским валалу у Сримскей Каменїци, Дом за особи зоз завадзанями у менталним розвою „Отхон” у Старей Моравици, за набавку медицинскей опреми у ґеронтолоґийних центрох у Новим Садзе и Кикинди, домох у Чуроґу, Ветернику и Старим Лецу, як и за набавку другей опреми у домох „Мирослав Антич Мика” у Зомборе, „Обезпечованє” у Панчеве и „Колїска” у Суботици.

Подїї присуствовал и покраїнски секретар за социялну политику, демоґрафию и родну ровноправносц Предраґ Вулетич.

