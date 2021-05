Ґлориян Штранґар завжал 2. место на медзинародним турниру у Чачку

ЧАЧАК – Внєдзелю, 9. мая, у Чачку отримани ювилейни 50. престижни медзинародни турнир Златни Пояс – Трофей Сербиї, за кадетох, юниорох и младших сениорох, на хторим 2. место у катеґориї кадетох освоєл Ґлориян Штранґар зоз Руского Керестура.

На змаганю, попри каратистох зоз цалей Сербиї, участвовали и змагателє зоз Чарней Гори, Босней и Герцеґовини и Сиверней Македониї, а Карате клуб Гайдук наступел зоз 8 поєдинєчнима змагателями и освоєл 5 медалї, од хторих були 2 стриберни и 3 бронзово.

У катеґориї юниорох 2. место освоєл Лука Ґирич, у катеґориї кадетох тиж 2. место освоєл Ґлориян Штранґар, док 3. место у истей катеґориї припадло Маркови Пуцар.

У женскей катеґориї кадетох 3. место припадло Матеи Калмар, а у катеґориї младших сениорох, тиж 3. место освоєла Кристина Соколовски.

Уж шлїдуюцого викенду каратистох очекує Куп Сербиї за кадетох, юниорох и сениорох у поєдинєчней и екипней конкуренциї.

