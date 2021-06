Ґлориян Штранґар школяр ґенерациї

РУСКИ КЕРЕСТУР – За школяра ґенерациї осмей класи, тє. малих матурантох вибрани школяр VIII б оддзелєня Ґлориян Штранґар, цо потвердзене вчера на схадзкох Оддзелєнскей и Наставнїцкей ради Основней школи Петро Кузмяк.

Ґлориян посциговал замерковани успихи зоз рижних предметох, як природних так и дружтвених, а тиж є и успишни спортиста тє. каратиста.

За тоту титулу конкуровали ище и школярки з истого оддзелєня Андрея Надь и Хелена Новта, док за найлєпшого школяра VIII a оддзелєня вибрана Теодора Фа.

Потвердзени и успих 32-їх малих матурантох, та одличних єст 13, од чого тройо Штранґар, Надьова и Новтова маю и Вуково дипломи, 11 школяре посцигли барз добри, а 8 добри успих.

Утвердзени и школяре цо достаню окремни дипломи з предметох зоз хторих участвовали на даєдним уровню змаганьох, як и похвали за окремне закладанє у настави тиж з поєдинєчних предметох.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)