Ґолеада у Футоґу

ФУТОҐ – Прешлей соботи одбавене стретнуце помедзи ОФК „Футоґ” и ФК „Бачка 1923” зоз Дюрдьова, котре закончене з резултатом 1:7 (0:2).

У першим полчасу на перши ґол ше чекало штернац минути. Ґол Футожанох начал Милан Роґич. Домашнї тиж дали ґол у двацетей минути, алє го судия понїщел. По конєц першого полчасу Роґичови ше удало ище раз звладац ґолмана домашнєй екипи.

Уж у 48. минути, Роґич дал и треци ґо, а Желько Тривунович у 60. минути ище раз потрафел ґол ОФК „Футоґ”. Штири минути познєйше Роґич ше ище раз уписує до лїстини стрилцох, а Деян Стефанович за Бачку дал и седми ґол у 73. минути, а єдини ґол за домашню екипу дал Ґери Миксон у 84. минути.

Бачка на шестим месце на таблїчки зоз 12 бодами, а потераз ма штири побиди и три страцени стретнуца.

У идуцим колу Бачка на своїм терену дочека екипу ФК „ЖСК” зоз Жаблю.

За Бачку бавели: Неманя Иґнїч, Драґан Тривунович, Никола Балоґ, Ненад Иґнїч, Янко Вуйович, Никола Шаренац, Желько Тривунович, Райко Станкович, Милан Роґич, Стефан Деянович, Деян Тривунович До бависка вошли Илия Данґубич у 24. минути, Стефан Максимович у 60 и Стефан Вуйович у 64. минути.

