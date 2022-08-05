ҐОРАН ФРАНИЧ – ҐОҐИ

Дня 31. юлия 2022. року наполнєли ше 16 роки як нас нєсподзивано зохабел наш мили син, брат и унук





Остатнього юлийского рана траґично ше загашел єден млади живот. То бул твой. У наших шерцох вична любов, а у душох смуток и боль за тобу. Можебуц ти бул лєм особа на тим швеце, алє за нас ши бул цали швет. Ожалосцени: родичи мац Марча, оцец Пишта, брат Стево зоз супругу Сашку и малу Йовану, баба Юлишка и баба Амалка Планчакова

Спочивай у мире Божим!