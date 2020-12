РУСКИ КЕРЕСТУР – Ґрупа „Ария” зоз Руского Керестура, котру уж велї познаю зоз наступох на вецей фестивалох и манифестацийох, пред наиходзацима шветами обявела нову шпиванку „Нашим дзецом”.

Тескт за шпиванку написала Дорика Чизмар, музику Марина Роман, а аранжман и продукция шпиванки и спота котри зняти за тоту нагоду поробел Сашо Палєнкаш.

Шпиванку мож одпатриц на Ют’б каналу ґрупи „Ария”.

(Опатрене 107 раз, нєшка 107)