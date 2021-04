Ґу златному ювилею Фодбалского клуба „Русин”

Приблїжели ше 100 роки, прешол уж скоро цали вик, кед у Руским Керестуре хлапци позоблєкани до ґачох и боси почали бавиц фодбал. Млади людзе, „залюбени до нового бависка”, нєодлуга потим и основали фодбалски клуб и дали му мено „Русин”. Тото мено од 1923. по нєшка ше нє меняло.

Перши клубски ювилей, 10-рочнїца, нє отримана. Преслава 20-рочнїци спадла 1943. року, праве у штред войни и под час фашистичней мадярскей окупациї. Преславело ше ювилей без велького oглашованя и церемонийох. Як остало зазначене, „Русинова управа уложела максимум свойого закладаня и до Керестура приведла ужгородски СК ′Рус′, тедишнї член II мадярскей союзней лиґи”.

Такой по законченю Другей шветовей войни и ошлєбодзеню Югославиї „Руске слово” (числo 4, од 6. юлия 1945. року) обвисцує читачох: „На Яна 7. юлия обновени СК Русин одбави свойо перше фодбалске змаганє на своїм терену процивнїк будзе СК ‘Шечерана’ зоз Червинки а наздаваме ше же ше му на длугей паузи заш зиду шицки нашо навияче. Такой други дзень на нєдзелю одбави ше реванш у Червинки”.

У Руским Керестуре було: ФК „Русин” – СК „Шечерана” 6:1 (1:1). Состав Русина: Такач-Мудри Ст., Мудри Мл.-Ґнип, Чакан, Орос-Медєши, Папуґа, Надь, Баков и Планчак. Ґоли посцигли Планчак (Любомир, волани „Пуби”) 4, и Медєши 2.

„Руске слово” 1949. року у 39. чишлє, медзи иншим, писало: „Русин-Пролетер (Вербас) 1:0. В нєдзелю 25. септембра у Руским Керестуре одбавене змаганє медзи ФК „Русин” и ФК „Пролетер” зоз Вербасу за перше место у кулским срезу и дальше квалификованє за ґрупне змаганє, у котрим заступени найлєпши представителє трох срезох: кулского, зомборского и оджацкого” (Вербас теди бул у кулским срезу – Й. Г.). Внєдзелю, 2. октобра 1949. року у реваншу квалификацийох у Вербаше: ФК „Пролетер” – ФК „Русин” 2:2 (1:2). Русин перши у кулским срезу и конєчно ше пласовал до Ґрупного першенства. Обидва часци Ґрупного першенства Фодбалского центру Зомбор одбавели ше у истим календарским 1950. року, а змагали ше 11 екипи:

Желєзничар (Зомбор), Текстилац (Оджак), Русин (Руски Керестур), Славия (Вербас), Тврдява (Бач), Пролетер (Вербас), Сидро (Апатин), Спартакус (Червинка), Славия (Пиньвиц) Младост (Стапар) и Єдинство (Колут). По начишлєним шоре бул и конєчни пласман екипох. Бул то, до теди, найвекши успих Русина од його снованя. Шлїдуюцого, 1952. року, Русин тиж бавел у тим ґрупним першенстве, алє на концу сезони випаднул.

Керестурски фодбалере 30-рочнїцу преславели у маю 1953. року у найнїзшим ранґу (ступню) змаганя. Од сезони 1954/55. рок Русин мал свойо найуспишнєйши роки у першенствених фодбалских ранґох тедишнєй Югославиї. Концом 1959. року почала длугорочна криза керестурского фодбала.

Преславу 40-рочнїци Русин у юлию 1963. року дочекал у найнїзшим ранґу… Преслава заш лєм отримана, алє 1964. року нє требало вельо и нє було далєко же би ше загашел фодбал у Керестуре. Алє, нашли ше ентузиясти у валалє хтори нє дошлєбодзели же би престал зоз роботу єден од найстарших фодбалских клубох у штреднєй Бачки.

З нагоди 50 рокох од снованя Фодбалского союзу Югославиї (1919. року), тота найвисша национална фодбалска орґанизация фодбала у новембру 1969. року Русинови додзелєла Златну плакету ФСЮ. Стриберну плакету ФСЮ достал Владимир Малацко – Учо, тедишнї тренер и бувши першотимец ФК „Русин”. Тоти припознаня були „витор до хрибта” Керестурцом. Тренер Малацко 1970. року уведол ФK „Русин” до Бачкей фодбалскей зони. Керестурци були три сезони стандардни зонаш, могло ше и далєй, алє…

50-рочнїца фодбалерох преславена у авґусту 1973. року на початку новей кризи фодбалу у Руским Керестуре… Русин вишол зоз тей кризи, алє од теди по нєшка, нє посцигнул резултати подобни тим хтори направели ґенерациї русиновцох за перши 50 роки Клуба, у єдней и териториялно и фодбалски векшей держави.

Тоти факти сом винєсол найбаржей прето же би ше видзело же ФК „Русин” свойо перши пейц ювилеї лєбо нє преславйовал, лєбо их славел у кризох (своїх власних, державних, та аж и шветових). Остатнї пейц децениї Русин бавел фодбал и складал роки, сезони и ювилеї, алє без векших резултатох.

До 100-рочнїци єст ище дакус часу. Можебуц ше шицко потамаль виправи у остатнєй хвильки… Окреме же од 2017. року наисце єст причини и основи за надїю и оптимизем. ФК „Русин” од 2017. року стаємни и стандардни учашнїк у Подручней фодбалскей лиґи Зомбор. То пияти державни ранґ (ступень) фодбалских першенствох у Републики Сербиї. Остатнї роки Русин закончовал сезони при верху таблїчки. Тераз, початком ярнєй часци першенственей сезони 2020/21, Русин ше тима при верху.

„Русиновци планую же до конца успишно законча першенство и же ше пласую до висшого ранґу змаганя”, так гваря у екипи и управи Клуба, а тому ше наздаваю и навияче.

Була би то наисце красна прикраска за поровнованє зоз успихами ґенерацийох Русина од 1949. по 1973. рок. Амбицийом бавячох и управи Русина требали би уж од тераз почац помагац – цали валал и кажде хто ше цеши и почитує сторочну роботу и успихи керестурского фодбалу.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)