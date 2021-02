Ґу кореню проблему

Нє була ми найяснєйша намира и циль кед свойочасово Центер за реґионализем у сотруднїцтве зоз Фондацию Ханс Зайдел почал орґанизовац фахово конференциї о меншинскей тематики, алє през призму териториялного положеня и економского статусу. Теми ми випатрали пребарз общи и, припознавам, нє видзел сом кадзи то шицко водзи, и як ше то нас дотика. Видзело ше ми, нє жиєме у „пасивних крайох” и даґдзе у брегох, коло заруцених гранїцох и предїлох без асфалту, сиґналу и интернет конекциї… После найновшей, трецей такей Конференциї, ствари пришли на свойо и вельо су яснєйши, понеже зоз уводзеньом поняца „нєстандардних” меншинских правох оголєни корень проблема.

У сущносци, роби ше о тим же шицко тото цо ми нєшка воламе меншински права заправо, (як ше то дараз гуторело) надбудов хтора нє може обстояц без солидней економскей бази. Нїч то нє нове, алє треба ше дакеди здогаднуц же єст и цепла вода, а нє лєм жимна.

Кед конкретно слово о меншинских заєднїцох, нєвигодна економска ситуация, остатнї рок ище погоршана зоз пандемию, на нїх ма исти ефекти як и на цале дружтво, лєм су моцнєйши и обачлївши. Нє лєм пре очиглядно менши корпус виглєдованя, односно ефект „бурї у ложки води”, алє и пре дзепоєдни автентични особеносци кед ше роби о „меншинских стварох”.

Кед криза, вше за ню хтошка муши буц на даяки способ „виновати”, а то скоро вше тот менши и слабши. Етнїчна дистанца рошнє, а вертикална мобилносц припаднїкох меншинских заєднїцох, односно напредованє по дружтвени улоги и позициї дзе ше одлучує очежшана лєбо, найчастейше, нєможлїва. По школским моделу, то ше у дружтвеней динамики компензує „по горизонтали”. Такволани „двойни” державянства у реґиону звекшую особну мобилносц жительства, чи ґу националней метрополи, чи далєй на Заход, алє маю неґативни ефекти на меншински заєднїци хтори так оставаю без своєй найвиталнєйшей популациї.

З другого боку, у богатим дружтве тензиї менши, лєбо их нєт, а каждому, чи є векшина, чи меншина, дома добре и найлєпше.

