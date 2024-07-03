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Портал 021.rs: Климатски пременки и Нови Сад

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 45 Опатрене

НОВИ САД – Вецей роки науковци хтори виучую климу спозорюю на климатски пременки хтори давно постали обтерхуюца часц нашей каждодньовосци.

Автор текста о климатских пременкох у Новим Садзе Зоран Стрика на порталу www.021.rs, пише же Новосадянє частешйше и интензивнєйше чувствую пременки хвилї, як и налєти вельких горучавох, алє и же науковци очекую же ше горуци днї буду вше частейше зявйовац и убудуце.

Влонї и Нови Сад потрафели суперклїтинково бурї, алє кед ше ма у оглядзе длугши часови период, вец ясне же ше екстремни ситуациї случую вше частейше и чежко их проґнозовац, та же и Новосадянє чувствую пошлїдки климатских пременкох.

Цали текст мож пречитац на тим линку.

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