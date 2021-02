ШИД – Вчера у Покраїнскей влади предсидатель Влади Иґор Мирович придал контракт о финансованю проєкта у обласци транспортней инфраструктури у општини Шид предсидательови Општини Зоранови Семеновичови.

Покраїнска влада опредзелєла 100 милиони динари хтори буду вихасновани за реконструованє драгох у валалу Куковци.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)