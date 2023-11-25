100 роки од народзеня учителя Медєша

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пияток вечар у просторе дакедишнього „Клуба 10ˮ у приємней атмосфери евоковани памятки на учителя Йовґена Медєша, визначного театралного творителя.

Присутних привитал Владимир Надь, модератор на тим вечаре бул Мирон Джуня, а Ксения Макаї Орос пречитала биоґрафию учителя Медєша и здогадла ше своїх перших крочайох у театре.

У присустве членох учительовей фамелиї, у цеплим и приємним просторе, його школяре – дакеди млади ґлумци, здогадли ше учителя котри их уведол до театралного живота. Представи у котрих участвовали и пририхтовали зоз учительом були нє лєм наградзовани, алє були то и животни лекциї.

Час котри бул предвидзени за здогадовнє на учителя Медєша бул кратки же би ше каждому хто жадал свойо искуство подзелїц тото и удало.