11 факти о Cyberbullying–у

У прешлим чишлє писали зме о Cyberbullying–у, односно парняцким насилстве на интернету, а ниа и даскельо факти о тим поняцу. Надпоминаме же совит, потримовку и помоц мож достац з воланьом на число 19833.

• Скоро 43% дзецох було насилне на интернету.

• 70% школярох приповеда о частим насилстве на интернету. Пополньованє Фейсбук фидох зоз позитивнима постами место неґативних може звекшац морал у школи.

• Вецей як 80% тинейджерох поряднє хаснує мобилни телефон прецо вон найчастейше средство за cyberbullying.

• 68% тинейджерох ше склада же парняцке насилство на интернету озбильни проблем.

• 81% младих особох дума же лєгчейше обкеровац насилство на интернету як особне.

• 90% тинейджерох хтори видзели cyberbullying на дружтвених мрежох гваря же го иґноровали.

• Лєм 1 од 10 жертвох обвисци родичох, лєбо одроснуту особу од довирия о малтретированю.

• Дзивчата дупло вецей жертви cyberbullying–у, алє су и два раз частейши виновнїки cyberbullying–у.

• Коло 58% дзецох припознава же им дахто на интернету гварел дацо увредлїве, лєбо послал поруку хтора их увредзела. Вецей як 4 од 10 гваря же ше то случело вецей як раз.

• Жертви хтори були малтретировани прейґ интернета од 2 до 9 раз вецей роздумовало о самозабойству.

• Коло 75% школярох припознава же нащивели веб бок на хторим обявене малтретированє другого школяра.

pametnoibezbedno.gov.rs