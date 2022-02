150 роки зомборскей Ґимназиї „Велько Петрович”

ЗОМБОР – З нагоди Дня Городу Зомбора пияток, 18. фебруара, у фоаєу Народного театру отворена вистава „Перши вик зомборскей ґимназиї през материю зомборского историйного архиву” чий автор мср Саша Сабадош, архивист зоз Историйного архиву Зомбор, иншак и сам дакедишнї школяр тей Ґимназиї.

Ґимназия у Зомборе основана 1872. року, а того року полнї 150 роки роботи. Єдна є з найстарших ґимназийох у Войводини, алє и на уровню Републики Сербиї. Нєшка ноши мено „Велько Петрович” по визначним сербским и войводянским писательови, политичарови и националному роботнїкови хтори початком ХХ вика тиж бул єй школяр. На вистави през репродукциї фотоґрафийох и документох зоз фундусох Историйного архиву представени перши 100 роки. Виставу провадзи и информативни каталоґ чий автор тиж Саша Сабадош. Як толкує, Архив чува комплетну документацию Ґимназиї од снованя по 70-ти роки прешлого вика кед є у тедишнєй школскей реформи загашена. Нєшкайша Ґимназия обновена 1990. року.

Виставу „Перши вик зомборскей ґимназиї през материю зомборского историйного архиву” орґанизовал Историйни архив Зомбор з потримовку локалней самоуправи. У марцу вистава будзе презентована и у Архиву Войводини у Новим Садзе.

