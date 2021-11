16 квартелї у проєкту АктИС

КУЛА – Тих дньох на сайту локалней самоуправи обявена прелиминарна ранґ лїстина апликантох за хаснованє змесценя у рамикох проєкта АктИС – Активни инклузивни сервис у Кули.

Зоз проєктом облапени 16 квартелї, 10 котри у явней власносци Општини Кула и 6 котри купени зоз средствох по проєкту. У тих квартельох по терашнєй структури ранґ лїстини буду змесцени особи на период од 3 роки, кельо би требала тирвац социялна адаптация.

Змесценє достали 22 особи у штирох катеґорийох – млади котри виходза зоз системи социялней защити и хранительских фамелийох, вкупно осмеро, потим особи зоз инвалидитетом и/лєбо з менталнима почежкосцами, тиж осмеро. У катеґориї жени жертви фамелийного насилства змесцени буду штверо, и двойо апликанти з катеґориї локалного худобного жительства.

Квартелї и обисца у тим проєкту даваю ше лєм на хаснованє, а условиє за пребуванє у нїх же би ше їх хаснователє притримовали плану котри индивидуално направени за каждого, о чим ше буду старац социялни роботнїки.

