Почали роботи на реконструкциї драги Керестур–Лалить

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Руским Керестуре почала реконструкция главней драги, улїци Маршала Тита од уходу до валалу, точнєйше од бензинскей станїци „Кнез Петролˮ и будзе ше ю робиц по уход до населєного места Лалить. Шицко вєдно у длужини коло 10 километри.

У першей фази роботох знїма ше горнє пасмо асфалту на старей калдерми и пририхтує ше подлогу, а потим ше будзе асфалтовац драгу.

За тот час превозки ше вименково препущує през шлєбодну траку на драги.

Роботи вчера обишол предсидатель општини Кула Дамян Милянич хтори, медзи иншим, визначел и же у Керестуре вельо того уж поробене кед слово о инфраструктури, думаюци и на нєдавно закончену реконструкцию драги Керестур–Крущич и на асфалтованє даскелїх улїчкох у Керестуре.

Здогаднїме, реконтрукцию драги Керестур–Лалить наявел прешлого року Министер будовательства, транспорту и инфраструктури Ґоран Весич пред тим як почали роботи на реконструкциї драги Керестур–Крущич.