Заказана V схадзка Скупштини општини Вербас

ВЕРБАС – Предсидателька Скупштини општини Вербас Тияна Алексич заказала на штварток, 20. марца V схадзку локалного парламенту.

За схадзку предложени дньови шор зоз 25 точками.

Медзи иншим, одборнїки буду розправяц о Предкладу одлуки о пременки Статуту општини Вербас, о Предкладу одлуки о анґажованю ревизора за окончованє екстерней ревизиї закончуюцого рахунку буджету општини Вербас за 2025. рок, як и о Предкладу одлуки о усвойованю информацийох о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь општина Вербас за период од 1. януара по 31. децембер 2024. року.

Схадзка будзе отримана у сали за схадзки Скупштини општини Вербас на 10 годзин.