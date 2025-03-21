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Закончени роботи на студнї БХД 5 на жридлу Войнове острово

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 7 Опатрене

НОВИ САД – Явне комуналне подприємство „Водовод и канализация” Нови Сад закочело роботи на реґенерациї студнї БХД 5 на жридлу Войнове острово. Так як було наявене и плановане, роботи закончени за три тижнї. Нєшка закончени виглєдованя и тестираня на студнї и вчера є пущена до системи, гвари ше у сообщеню зоз того подприємства.

Зоз тоту реґенерацию достало ше 40 литри води у секунди вецей, лєм зоз тей студнї зоз чим ше злєпша подмирйованє зоз воду, та ше ноцни рестрикциї скраца за єдну годзину и тераз буду тирвац од пол ноци по штири годзин рано.

У сообщеню ше гвари же почали роботи на реґенерациї студнї БХД 10 на истим жридлу. Понеже ше роби 24 годзини на дзень, очекує ше же по початок априла и тота студня будзе пущена до системи, а наявене и же по конєц априла будзе реґенерована ище єдна БХД 7 студня.

Под час лєтнєй сезони розпочню роботи на реконструованю студнї БХД 3 на жридлу Штранд, та ше и тоту студню враци до системи, а планує ше и вибудов новей студнї на жридлу Петроварадинска ада.

Явне комуналне подприємство „Водовод и канализация” Нови Сад подзековне шицким на сцерпеню и порозуменю.

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