У Шидзе отримани ище єден протест

ШИД – После єднотижньовей павзи вчера, 23. марца отримани ищє єден протест студентох, школярох и гражданох.

Учашнїки протесту ше зишли опрез Спортскей гали, а потим предводзени зоз моторкашами и тракторами рушели през Улїцу святого Сави по главне крижанє драгох при Пошти, и през главну Карадьордьову улїцу сцигли по Ґимназию.

Орґанизаторе схода гварели же вимоги студентох нє сполнєти и же ше протести предлужи. Потим отримани 17 минути цихосци, 16 за жертви на гайзибанскей станїци у Новим Садзе и минут за жертви у Кочанох у Сиверней Македониї.

На сходзе тиж здогаднуте же 24. марца 1999. року почала НАТО аґресия на СР Югославию и же ше протест будзе отримани при дакедишньому Ґенералштабу у Беоґразде. Присутни поволани и же би и у наступним периодзе пришли на сходи гражданох на подручу општини.