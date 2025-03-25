РУСКИ КЕРЕСТУР – У рамикох Спортских бавискох младих (СИМ), всоботу 22. марца у спортскей гали у Руским Керестуре отримане Општинске змаганє у столним тенису.

На змаганю ше бавело у двох катеґорийох, у першей катеґориї бавели дзеци народзени 2010. року и младши док у другей катеґориї бавели дзеци народзени 2013. року и младши.

За СТК „Русин” у катеґориї 2010. рок и младши змагали ше: Теодор Гарвильчак, Стефан Арва, Тони Колошняї, Дарко Еделински и Стефан Ковачевич, док ше у катеґориї 2013. рок и младши змагала Николина Величкович.

У катеґориї 2010. рок и младши керестурски столнотенисере Теодор Гарвильчак завжал 1. место, док у катеґориї 2013. рок и младши Николина Величкович завжала 3. место.

У катеґориї 2013. рок и младши 1. место завжал Виктор Футо зоз екипи Гайдуку зоз Кули.

Теодор Гарвильчак и Виктор Футо зоз освоєнима першима местами пласовали ше на реґионалне змаганє.

Орґанизатор Општинского змаганя у столним тенису то „Плазма спортски бависка младих” у сотруднїцтве зоз СТК „Русин” и СТК „Гайдук” зоз Кули.