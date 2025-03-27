Поволанка родичом за формованє предшколскей ґрупи по руски

НОВИ САД – Одбор за образованє при Националному совиту Руснацох орґанизує схадзку на тему можлївосцох за отверанє мишаней по возросту предшколскей ґрупи на руским язику у Новим Садзе.

Схадзка будзе отримана нєшка, 27. марца, на 18 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

Поволани шицки родичи дзецох возросту до 6 роки котри заинтерсовани, або жадаю чуц вецей о тим предкладу.

После догварки, и зоз приблїжним числом дзецох, Одбор превежнє конкретни крочаї при управи ПУ Радосне дзецинство, бо нєодлуга будзе отворени и упис до предшколских установох на еУправи.

Одбор за образованє планує превжац перши крочаї за отверанє мишаней по возросту, рускей ґрупи у Новим Садзе за дзеци од 3 по 6 роки, як перши крочай то спомнута схадзка же би видзели кельо єст потенциялно заинтересованих. На схадзки плановане же би ше присутни догварели детальнєйше и коло дзецинскей заградки котра би найбаржей одвитовал шицким.

Як на єдней з прешлих схадзкох Одбору потолковане, то пракса як свойо ґрупи оформели и други национални заєднїци, я до такей ґрупи будзе лєгчейше уписац дзецко.