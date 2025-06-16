Трибина о стану актуалним стану у просвити

ШИД – При будинку Културно образовного центра пияток, 13. юния, отримана гражданска трибина о актуалним стану у просвити, а бешедовал професор и снователь Фондациї „Алек Кавчич“ Александар Кавчич.

Глави акцент на трибини бул на актуалним стану у посвити, за хтори Кавчич гварел же є чежки окреме кед слово о високим образованю и стану на Универзитетох.

Кавчич бешедовал и о своєй Фондациї „Алек Кавчич“ и видаваню онлайн учебнїкох як и о друкованих учебнїкох.

По його словох без образованого чловека нєт будучносци и розвою держави и дружтва и додал же пременки уж ту и же нїхто нє годзен процив младосци и час же би институциї окончовали свою роботу.

Кавчич поручел же у дружтве и на политичней сцени нє потребне заменьованє єдних з другима, алє пременки и же би требали чесни и роботни людзе завжац места у политики.