Вишли октоберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї вишло октоберске число християнского часопису „Дзвони” хтори видава керестурска парохия святого оца Миколая.

Тото число у знаку паломнїцтвох – єдно до Крижевцох, а друге до Словацкей, хторому пошвецена и розгварка з керестурским парохом о. Владиславом Варґом.

Понеже ше приблїжує Крачунски пост, тота тема преглїбена у уводнїку, а ту и порученє папи Лєва XIV. Велька подїя за Грекокатолїцку церкву и преглашенє о. Петра Ороса за блаженого, цо призначене у тим чишлє.

И у тим виданю вецей тексти пошвецени Водици – духовни дожица вязани за тото святилище, здогадованя на одход до Водици на молитву и текст теми хтора обробена на Водицовим кампу.

На українским язику текст з нагоди 60-рочнїци парохиї у Индїї. През фото вистки попровадзени подїї у швеце и по наших парохийох.