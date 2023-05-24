250-рочнїца Грекокатолїцкого Синоду

БЕЧ – Того року ше у Бечу под покровительством бечкого архиепископа кардинала Кристофа Шенборна, як здогадованє на подїю котра ше збула пред 250 роками, од 30. мая по 1. юний стретню 11 владикове – нашлїднїки владикох з владичествох котри и 1773. року участвовали на Синоду. На тей окремней и значней подїї будзе участвовац и кир Георгий Джуджар.

Пред 250 роками на поволанку царици Мариї Терезиї у Бечу отримани Синод, котри зложел тварди основи за будуци церковни живот грекокатолїкох у Габзбурґскей монархиї и запровадзел хаснованє официйней назви – грекокатолїки.