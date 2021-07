400 тисиячи долари за ришованє проблему биваня найзагроженшим ґрупом

КУЛА – Пондзелок, 19. юлия, у Кули, у присустве предсидателя Oпшини Кула Дамяна Милянича, отримана шветочна церемония додзельованя Спорозуменя о донациї за Активни Инклузивни сервис Кула.

Општина Кула єдна од дзеветнац општинох хтори вибрани за имплементацию проєкту социялного биваня.

Проєкт Потримовка Европскей униї социялному биваню и активней инклузиї обдумани так же би злєпшал применьованє политики социялней инклузиї у Сербиї и же би обезпечел отримуюци квартельни ришеня за найзагроженшу популацию.

Вкупна вредносц проєку скоро 400.000 долари, у рамикох хторих буду купени шейсц хижи и квартелї, а реконструовани дзешец. Програма облапи особи зоз инвалидитетом, жени хтори жертви фамелийного насилства, млади без фамелийного стараня и локалне жительство.

По словох предсидателя Општини Кули, Дамяна Милянича, средства предвидзени же би ше єдну часц обєктох на териториї општини Кула одкупело, а єдну постояцу часц реновирало, за специфични ґрупи як цо дзеци зоз хранительних фамелийох хтори после полнолїтства нє доставаю помоц од держави, потим за Ромох и други загрожени катеґориї.

