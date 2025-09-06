Рутенпрес

З нагоди 80-рочнїци, НВУ „Руске слово” и ОЕБС орґанизую конференцию о меншинских медийох

автор Б. Варґа
автор Б. Варґа 43 Опатрене

НОВИ САД – Новинско-видавательна установа „Руске слово” и Орґанизация за европску безпечносц и сотруднїцтво (ОЕБС), а з потримвку Нєзависного дружтва новинарох Войводини (НДНВ), штварток, 11. септембра у конференцийней сали „Простор” у Петроварадину орґанизую конференцию „Самореґулация и информованє на язикох националних меншинох у Републики Сербиї”.

Конференцию ше орґанизує з нагоди 80-рочнїци НВУ „Руске слово” и пейц роки од применьованя самореґулациї у тей установи прейґ Интерного етичного медийного кодексу.

На конференциї буду бешедовац медийни експерти, редакторе, новинаре и руководзаци медийох на язикох националних заєднїцох у Републики Сербиї, медзи котрима Ґордана Новакович зоз Совиту за штампу, Велько Милич и Недим Сейдинович експерти з обласци медийох.

Тема самореґулациї вше актуалнєйша и понука ришенє же би медиї котри финансовани з боку держави зачували свою шлєбоду и нєзависну ушорйовацку и кадровску политику.

Национални совит рускей националней меншини и НВУ „Руске слово” подписали самореґулативни акт Интерни етични медийни кодекс концом 2019. року, з потримовку ОЕБС-у и НДНВ-а.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Вєдно збераме средства за нову сликовнїцу „Мойо перши...

Пактовци нєшка орґанизую журку на базену

После мирного сходу, нєшори опрез Филозофского факултета

Керестурски котлїк будзе нєшка

Тирва дзецинска манифестация Чаривни дино швет