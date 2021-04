8,8 милиони динари за ушорйованє хотарскох драгох катастереских општинох Вербас и Змаєво

ВЕРБАС – Од Покраїнского секретарияту за польопривреду општина Вербас достала 6,2 милиони динари за ушоренє хотарских драгох. До ушорйованя драгох котри хасную польопривреднїки вкупно будзе инвестоване 8,8 милиони динари, понеже, попри средствох достатих од Покраїнского секретарияту, општина зоз свойого буджету видвої додатни 2,6 милиони динари.

Контракт о субвенциї подписали предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и предсидатель општини Вербас Предраґ Роєвич.

Слово о значним проєкту, гварел Роєвич, котри у велїм помогнє польопривреднїком же би лєгчейше сцигли по свойо поля, алє и унапредзи безпечносц других учашнїкох у транспорту прето же зоз ушоренима хотарскима драгами будзе онєможлївене виношенє блата на коловоз з колєсами польопривредних машинох.

Шицки средства буду уложени до ушорйованя хотарских драгох у часцох катастарских општини Вербас и Змаєва.

