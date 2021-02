9 милиони динари за орґанску продукцию

НОВИ САД – Покраїна Войводина прейґ явного конкурсу зоз вкупно 9 милиони динарами безповратного пенєжу будзе софинансовац набавку приключней механїзациї, машинох и опреми за орґанску продукцию, пише на сайту Радио-телевизиї Войводини.

Средства ше додзелює за унапредзованє орґанскей продукциї на просторе Вовйодини, а конкурс за физични и правни особи отворени док нє буду потрошени средства, заключно зоз 12. марцом.

Покраїна додзелює пенєжи безповратно, а зоз нїма мож покриц до 70 проценти вкупно прилапююцих трошкох енвестициї, покля максимална сума потримовки по єдней прияви 700 тисячи динари.

