911 на 3030 за Наташов побиднїцки крочай

Ознова ше збера помоц за нашу Наташу Ґайдошову зоз Коцура, котра 17. януара 2018. року од вдереня авта остала без ноги. Младе, теди осемнацрочне дзивче шицко тото мушело прилапиц и предлужиц свой живот. През бешеду зоз ню дознаце як мож донирац пенєжи и як ше бори зоз шицкима почежкосцами.

Нєдавно ознова порушана акция збераня средствох. За цо ше тераз вимага помоц?

Наташа Ґайдош: Гей, скорей ше зберала помоц за першу протезу котра була социялна и котра ми оможлївйовала же бим заш научела перши крочаї. Тераз збераме за микропроцесорне колєно, котре би ми вельо помогло и була бим активнєйша, а то ми жаданє, як и каждому младому чловекови.

Як функционує тота протеза, а як ма функционовац гевта за котру ше збера помоц? Цо би ци вона оможлївела?

Н.Ґ: Тота протеза за класичне хаснованє и нє ма даяки окремни можлївосци, а тота за котру ше збера ма микропроцесорне колєно, котре оможлївює особи же би тренирала даяки спорт, вецей характеристики людскей ноги. На тей нє мам можлївосц зогинаня ноги, а на гевтей ми то микропроцесорне колєно оможлїви. Зоз тоту протезу можем робиц лєм даяки основни каждодньово роботи. Наприклад, можем ходзиц, алє тота протеза ми нє оможлївює же бим бежала, або тренирала даяки спорт, и то єден од проблемох, бо ше колєно нє може порушовац.

Чуєш ше можебуц з даским котри маю исти проблеми як и ти?

Н.Ґ: Гей, чуєм ше зоз даскелїма особами. Ту зме же бизме медзисобно почерали искуства, же бизме потримали єдни других, а кед зме здружени, лєгчейше ше препровадзую даяки почежкосци.

Як пребродзиц на тельо роки таку чежку ситуацию и хто ци бул найвекша потримовка?

Н.Ґ: Кажда животна драга ма свойо препреченя и чловек муши буц свидоми же кед сце жиц, муши ше и бориц. Спочатку, нормално, чежко, алє з часом ше привикнє и єдноставно помири ше зоз судьбу така яка є. Нє можем повесц же лєгко, алє як гваря, живот идзе далєй. Тота парола дзешка вше у моєй глави и ґура ме напредок. Найвекша потримовка на першим месце родичи, шестри, а вец и цала фамелия и дружтво.

Як мож донирац пенєж?

Н.Ґ: Пенєж мож донирац прейґ Фондациї „Буди хуман” – СМС порученя 911 на 3030 за Сербию, а СМС human911 на 455 за Швайцарску. Мож уплациц и на динарски рахунок, девизни и пейпал, ибан число.

Школуєш ше и далєй, чи маш даяки иншаки плани?

Н.Ґ: Нє школуєм ше вецей, закончела сом штредню школу и нє плануєм исц далєй, алє плануєм найсц роботу котра ми будзе одвитовац и котра ше може прилагодзиц моїм можлївосцом. Сцела бим подзековац шицким людзом доброго шерца котри ме потримую, котри ми помагаю на гоч яки способ. Поручела бим шицким же живот идзе далєй, лєм треба патриц напредок и лєм позитивно!

