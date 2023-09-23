Кед же сце можебуц забули, епидемия оберацей хороти Ковид-19 хтору спричинює вирус корона, ище вше тирва. На тот нєприємни факт тих дньох нас перше поєдинєчно, а вец вше систематичнєйше, здогадовац почали водзаци особи з ресору здравства – лїкаре, епидемиолоґи чийо мена зме уж скоро забули, министерка здравя. Як спозорюю, остатнї даскельо тижнї число новоинфицированих упарто рошнє. При хорих ше углавним детектую рижни вариянти одскорей познатого омикрон-сою корони, хтори даваю благшу клинїчну слику и нє вимагаю госпитализованє. Наглашую же затераз нєт причини панїчиц, алє ше препоручує осторожносц. Конкретно, ознова активовани обовязни превентивни мири у интензивних єдинкох и шпитальских оддзелєньох з чувствительнима пациєнтами. Цо и як будзе далєй, увидзи ше.

А випатрало же готове… Шветова здравствена орґанизация (WHO) початком мая сообщела же Ковид-19 вецей нє представя ґлобални позарядови стан. Тота обява ма символичне значенє, алє нє значи же дворочна руйнуюца пандемия у хторей ширцом планети умарло вецей як седем милиони людзох, прешла. Ище скорей, а окреме после обяви WHO, векшина державох швета лєбо формално лєбо голєм у пракси, утаргла шицки пред тим важаци превентивни и рестриктивни мири хтори зме ище нє так давно (гоч випатра же то далєка прешлосц) шицки знали напамят. Влада Сербиї урядово утаргла Кризни штаб ище у януару того року, а дотедишнї ковид-шпиталї врацени, лєбо уключени до порядней системи здравственей защити. Корона щезла з медийох, престала буц тема. Боком зме патрели на азийских туристох, бо ище вше ноша защитни маски. Поправдзе, вшелїяк же обєктивне „видуванє” епидемиї нє єдина причина прецо ше ю забуло. Пред роком и пол (дословно) вибухло нове ґлобалне гроженє, тераз нє микробиолоґийней, алє нуклеарней природи.

Без даякей помпи, та аж и без толкованя, Институт за яввне здравє Сербиї „Др Милан Йованович Батут” штредком юния престал з каждодньовим статистичним пререзом ковид ситуациї на своїм урядовим сайту. Теди, 15. юния було 78 нови случаї, а вкупно 2 543 185 хорих од початку епидемиї. Умартих тот дзень нє було (остатнї зазначени смертельни случай бул тидзень скорей, 7. юния). Вкупно, по теди од корони урядово умарло 18 057 особи у Републики Сербиї, а тот податок важаци по нєшка.

Од теди, „Батут” обявює лєм тижньови прегляд. А цо вон указує? Цали юлий и перши тидзень авґуста, нє було вецей як 250 нови случаї до тижня. Вец ше тото число скоро дупловало и почало роснуц. Остатнї податок, од прешлого пиятку, глашел 1 529 хори особи у тижню. Роби ше лєм о урядово реґистрованих и тестираних пациєнтох – понеже вецей скоро же нєт дзе тестирац ше, мож лєм предпоставиц кельо раз векше реалне число. Найновши препатрунок ма висц кед и тото число новинох. У медзичаше, заказана схадзка републичней Роботней ґрупи за поступанє у условийох пандемиї Ковиду-19, дефакто нашлїднїци дакедишнього Кризного штабу. Наздраве…