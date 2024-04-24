Адрияна Штранґар ше пласовала на Окружне зоз транспорту

КУЛА – Општинске змаганє у познаню транспортних предписаньох и воженю бициґлох „Цо знаш о транспорту” отримане всоботу, 20. априла у Основней школи „Иса Баїч”. На змаганєю участвовали и школяре основней школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. Од седмерих представнїкох зоз керестурскей школи, на Окружне змаганє пласовала ше Адрияна Штранґар.

На Општинским змаганю участвовали вкупно 39 школяре зоз пейцох основних школох зоз териториї кулскей општини. Керестурску школу представяли – Адрияна Штранґар, Дарко Еделински, Николина Гарди, Лана Шомодї, Хана Семан, Алекса Сопка и Лука Фа. Од седмерих змагательох двойо освоєли дипломи, а то Дарко Еделински 3. место и Адрияна Штранґар 2. место, хтора ше и пласовала далєй.

Школяре були подзелєни до штирох катеґорийох по возросту, хлапци и дзивчата окреме, од 10 по 12 роки и од 13 по 15 роки.

Наградзени Адрияна Штранґар и Дарко Еделински змагали ше у младшей катеґориї.

Школярох за змаганє пририхтал наставнїк Зденко Шомодї, а шлїдуюце, Окружне змаганє будзе отримане у истей школи, 12. мая.