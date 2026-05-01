ОбразованєРутенпресТексти

Адрияна Штранґар витворела одлични резултати

автор Ан. Медєши, фото: ФБ Петро Кузмяк
РУСКИ КЕРЕСТУР – На Општинским змаганю Цо знаш о транспорту? хторе отримане у Кули у ОШ Иса Баїч, 26. априла школярка седмей класи Основней школи Петро Кузмяк, Адрияна Штранґар, витворела одлични резултати.

Од коло 30 школярох, и хлапцох и дзивчатох, у трох катеґорийох, Адрияна Штранґар на тесту указала одличне знанє понеже єдина мала максимални 100 боди, док за прейдзени полиґони у своєй катеґориї достала вєдно 194 боди. Зоз таким резултатом Адрияна виборела сам верх таблїчки и директно ше пласовала на Окружне змаганє хторе будзе 9. мая у истей школи.

Школярку на Змаганє пририхтал наставнїк Технїки и технолоґиї Зденко Шомодї.

Циль проєкту Цо знаш о транспорту? же би школяре основношколского возросту, през образовну систему здобули нєобходне знанє и схопносци безпчено участвовац у транспорту.

Змаганє ше отримує з потримовку Авто-мото союзу Сербиї и Дружтва наставнїкох технїчного образованя Сербиї, а преверйованє знаня часц урядового змаганя Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою.

Специялна награда, бициґла, за найлєпшого учашнїка на општинским уровню нє додзелєна уж други рок, гоч то була традиция велї роки.

