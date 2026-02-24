ДружтвоЗдруженяРутенпресТексти

Адвокати три днї у штрайку

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар 35 Опатрене

СЕРБИЯ – По Одлуки Адвокатскей комори Сербиї, адвокати обуставели свою роботу на три днї, од пондзелку 23. по стреду 25. фебруар. Адвокати нє буду поступац пред судами, тужительствами и другима державнима орґанами, як и у поступкох котри ше водза при явних вивершительох и явних новтарушох.

Виокременє тей обустави будзе лєм у шлїдуюцих поступкох: кед особа загарештована, котри ше водза спрам малолїтних обвинєних за виновни дїла, або у котрих малолїтна особа очкодована, котри ше водза пре насилство у фамелиї, и у котрих ше одлучує о одредзованю дочасових мирох и їх запровадзованю.

У Одлуки Адвокатскей комори, як причина за тото ше наводзи апел компетентним же би положели звонка моци нєдавно усвоєни вименки сету правосудних законох.

