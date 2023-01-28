Аґробизнис инкубатори озбильни порушоваче розвою

БEOҐРАД – На Беоґрадским сайму ше 26, 27. и 28. януара отримує Медзинародни саям овоцарства, заградарства и винїцарства „Agro Belgrade 2023”. На манифестациї ше представяю компаниї з обласци овоцарства, заградарства и винїцарства, як и польопривредни задруґи зоз Сербиї и иножемства.

При нащиви штанда Аґробизнис инкубатора Сримска Митровица на саймe „Agro Belgrade 2023”, подпредсидатель Покраїнскей влади Бранко Дюрчич виявел же главни циль того бизнис инкубатора помоц польопривредним продуковательом же би на тарґовищу зоз своїма продуктами сцигли ґу финалному купцови.

Штанд Аґробизнис инкубатора обишли министерка польопривреди, лєсарства и водопривреди Єлена Танаскович и амбасадор Зєдинєних Америцких Державох Кристофер Хил, дзе их домашнї подпредсидатель Бранко Дюрчич и декан Польопривредного факултета проф. др Неделько Тица упознали зоз продукователями зоз Сриму, хтори свойо продукти представяли на сайму, пише у сообщеню Покраїнскей влади.

Подпредсидатель Дюрчич здогаднул же Аґробизнис инкубатор у Сримскей Митровици перши таки инкубатор у Сербиї и же його снователє Покраїнска влада, Польопривредни факултет у Новим Садзе, Аґенция за рурални розвой Городу Сримска Митровица и Польопривредна фахова служба у тим городзе. И же праве ту видно резултати роботи Аґробизнис инкубатора, бо на Медзинародним сайму єст 15 викладачох зоз териториї Срима.

Декан Польопривредного факултета Неделько Тица виявел же студия хтору Факултет зробел указала же тот способ стимулованя польопривредней продукциї винїмно важни за АП Войводину и цалу Сербию. Додал и же у Войводини єст 120.000 польопривредни ґаздовства, и вери же у наиходзацим периоду у АП Войводини и Сербиї биду основани ище аґробизнис инкубатори такей файти.

Директор Аґробизнис инкубатора Сримска Митровица Радосав Панич гварел же то перши наступ Инкубатора на сайму же им циль найсц здраву поживу и поживу познатого ґеоґрафского походзеня, прето збераю фамелийни ґаздовства хтори маю свою продукцию и стимулую поднїмательски дух у польопривреди.