Акция Центра „Йосафатаˮ за вибудов Центра „Емаусˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Центер „Йосафатаˮ орґанизує акцию зоз котру жада помогнуц вибудов Духовного центру „Емаусˮ.

З тей нагоди идуцого тижня, вовторок, 13. юния и штварток 15. юния, од 10 до 16 годзин у Центру „Йосафатаˮ у Фрушкогорскей улїчки 66 ше будзе предавац уж порихтани слани и сладки лакотки, та рижни єдла.

Волонтере Центру „Йосафатаˮ порихтаю продукти на предай, а заинтересовани Керестурци, алє и жителє других местох годни присц до Центру и купиц тото цо понукнуте.

Назберани пенєж ше прешлїдзи за предлуженє будованя Центру „Емаусˮ у Водици.

Волонтере Центру поволую шицких котри жадаю помогнуц и шицких дзечнє чекаю!