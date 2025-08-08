ЗдравствоРутенпресТексти

Апел гражданом же би дали крев, у Керестуре акция будзе 23. авґуста

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 15 Опатрене

КУЛА – Институт за трансфузию креви Сербиї апелує на гражданох же би донирали крев, понеже резерви креви у цалей жеми на найнїзшим, односно на єднодньовим уровню, а дистрибуция кревових ґрупох тиж нєповольна. У Руским Керестуре добродзечна акция даваня креви будзе 23. авґуста и 22. новембра.

Зменшани резерви шицких кревних ґрупох, окрем АБ, а же би ше задоволєло шицки потреби здравствених институцийох, нєобходне же би залихи креви були на тродньовим уровню.

У општини Кула, у орґанизациї Червеного крижу и Заводу за трансфузию креви Войводини, поряднє ше орґанизую акциї добродзечного даваня креви.

Кед слово о розпорядку акцийох по конєц рока, у Кули акция будзе орґанизована 17. септембра и 18. децембра, у Червинки акция будзе 30. септембра и 29. децембра, у Сивцу гражданє годни дац крев 20. октобра, а у Руским Керестуре акцию ше планує 23. авґуста и 22. новембра.

Особа хтора дава крев може буц кажда здрава, одроснута особа, старосци од 18 по 65 роки, при хторей ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно уровньом гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї ю, а анї особу хтора достанє крев.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа МАК

Нєшка отворени Конкурс за вибор главного редактора новинох...

Oтворени Конкурс за вибор главного редактора часописа „Заградка“

Нєшка почина дюрдьовска Подобова колония

Шлїдуюцого викенду буду Днї керестурскей паприґи