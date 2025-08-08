Апел гражданом же би дали крев, у Керестуре акция будзе 23. авґуста

КУЛА – Институт за трансфузию креви Сербиї апелує на гражданох же би донирали крев, понеже резерви креви у цалей жеми на найнїзшим, односно на єднодньовим уровню, а дистрибуция кревових ґрупох тиж нєповольна. У Руским Керестуре добродзечна акция даваня креви будзе 23. авґуста и 22. новембра.

Зменшани резерви шицких кревних ґрупох, окрем АБ, а же би ше задоволєло шицки потреби здравствених институцийох, нєобходне же би залихи креви були на тродньовим уровню.

У општини Кула, у орґанизациї Червеного крижу и Заводу за трансфузию креви Войводини, поряднє ше орґанизую акциї добродзечного даваня креви.

Кед слово о розпорядку акцийох по конєц рока, у Кули акция будзе орґанизована 17. септембра и 18. децембра, у Червинки акция будзе 30. септембра и 29. децембра, у Сивцу гражданє годни дац крев 20. октобра, а у Руским Керестуре акцию ше планує 23. авґуста и 22. новембра.

Особа хтора дава крев може буц кажда здрава, одроснута особа, старосци од 18 по 65 роки, при хторей ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно уровньом гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї ю, а анї особу хтора достанє крев.