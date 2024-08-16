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Aкция добродзечного даваня креви

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 5 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У просторийох Месней заєднїци Дюрдьов на вовторок, 20. авґуста будзе орґанизоване добродзечне даванє креви.

Просториї буду отворени од 8 по 10:30 годин, а орґанизаторе поволую шицких хтори у можлївосци же би пришли и потримали акцию.

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