Акция добродзечного даваня креви на соботу у Керестуре

автор Ан. Медєши
РУСКИ КЕРЕСТУР – У орґанизациї Червеного крижу Кула и Заводу за трансфузию креви Войводини у Руским Керестуре будзе орґанизована акция добродзечнe даванє креви. Акция будзе отримана на соботу 22. новембра, у периодзе од 9 по 11 годзи, у Месней заєднїци.

Даватель креви може буц кажда здрава, одроснута особа, старосци од 18 по 65 роки, при хторих ше зоз лїкарским препатрунком и преверйованьом кревовей слики, односно зоз уровньом гемоґлобину, утвердзи же даванє креви нє загрожи анї давателя анї особу хтора крев достанє.

