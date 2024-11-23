Од пондзелку велька новорочна акция до 30% попуст на кнїжки до пакецикох

НОВИ САД – Од пондзелку, 25. новембра почина велька новорочна акция до 30% попуст на кнїжки до пакецикох за швета Миколая, Крачун и Дїда Мраза. Уж традицийна акция на шицки кнїжки будзе тирвац по 6. януар 2025. року.

На тих акцийох пред новорочни швета окреме вельке интересованє за сликовнїци и кнїжки за дзеци, а ту и специялни пакет акциї штирох нових розкошних сликовнїцох за дзеци виданя по барз вигодней цени од лєм 1.000 дин.

Слово о сликовнїцох Наташи Еделински Миколка (тексти), Ивани Бучко (илустрациї) „Числа” (сликовнїца за возрост од 3 по 10 роки), Ирини Гарди Ковачевич (тексти), Мариї Ковачевич (илустрациї) „Здравканє то красне воспитанє” (сликовнїца за возрост од 4 по 12 роки), Олени Планчак-Сакач (тексти), Младена Хаджича (илустрациї) „Карпатски шаркань” (сликовнїца за возрост од 3 по 7 роки) и Оксани Мудри Недич (тексти), Александри Русковски (илустрациї) „Єдначини през бависко” (сликовнїца за возрост од 6 по 12 роки).

Кнїжки „Руского слова” на попусту найлєгчейше годно наручиц прейґ сайту https://knjizkiporuski.com.