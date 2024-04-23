Акция одношеня кабастого одпаду и у Коцуре

КОЦУР – Явне комуналне подприємство „Комуналєц” з Вербасу у предходним периоду запровадзело акцию одношеня кабастого одпаду зоз ґаздовствох на териториї вербаскей општини.

Зоз одношеньом нєпотребних стварох роботнїки Явного комуналного подприємства, Дїловней єдинки „Чистота”, почали у Вербаше першей соботи априла, а потим од 15. априла акцию предлужели и у других населєних местох општини. Зоз порядним одношеньом шмеца, вельки одпад однєшени зоз Савиного Села, Равного Села, Змаєва, Бачкого Доброго Поля, и на концу 19. априла и зоз Коцура.

Пияток по коцурских улїчкох у цеку дня було вецей екипи роботнїкох зоз Дїловней єдинки „Чистота” котри вредно розчисцовали одпад котри валалчанє поохабяли опрез своїх обисцох. Акция одношеня одпаду тирвала до пополадньових годзинох.

Безплатни акциї одношеня кабастого одпаду у општини Вербас запровадзує ше уж вецей як 30 роки, а жителє цалей општини ше дзечнє одволую и почитую шицки предписаня и апели Явного комуналного подприємства „Комуналєц”.