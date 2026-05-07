Акция Викаш рукави будзе и у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 10. мая и у Дюрдьове будзе орґанизована роботна акция збераня шмеца „Викаш рукави”.

Акция почнє на 10 годзин, сход опрез Основней школи „Йован Йованович Змай”, а орґанизаторе Дюрдьовчанє на чолє зоз воспитачку и членїцу Скупштини општини Жабель, Александру Виславски зоз Дюрдьова и валачанку Аниту Бечкеречки.

На сходу ше порадзи котру часц валалу ше будзе перше чисциц. Понеже акция добредзечна и самоинициятивна, а орґанизована є на уровню цалей держави.

Учашнїки на вежню рукавици, и голєм по єден чарни або белави мех за шмеце, понеже ше планує роздойовац пластичне и склєняне шмеце.

Поволує ше шицких заинтересованих най приду и участвую у акциї и на таки способ допринєшу крашому и чистейшому штредку у котрим жию.