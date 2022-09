РУСКИ КЕРЕСТУР – Акция збераня школского прибору и ташкох за дзеци зоз социялно и материялно загрожених фамелийох, котру порушал парохийни каритас св. о. Миколая при катедралней церкви, будзе тирвац цали школски рок.

Школски прибор мож принєсц кажди дзень на Парохийни уряд од 8,30 до 12 годзин, до просторийох Каритасу кажди вовторок од 20,30 годзин, лєбо особнє придац каритасовим волонтером.

