Нєшка схадзка Активу воспитачкох/вихователькох руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Предшколскей установи Бамби, Oддзелєнє Цицибан у Руским Керестуре (М. Тита 77), нєшка, 30. авґуста, на 9 годзин отрима ше 19. схадзку Активу воспитачкох/вихователькох руского язика.

Схадзку ше отримує у рамикох запланованих активносцох на 34. Дньох Миколи М. Кочишa, хтори орґанизує Дружтво за руски язик, литературу и културу. На дньовим шоре схадзки заплановани штири точки, а слова будзе о ювилею 120 роки предшколского воспитаня и образованя у Руским Керестуре (1902–2022), як и о Програми воспитно-образовней роботи дзецох предшколского возросту

Члени Активу то воспитачки/виховательки хтори орґанизую воспитно-образовну роботу у предшколских установох у Руским Керестуре, Коцуре и Дюрдьове.