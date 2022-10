Актив женох достал награду за найкрасши фартух

КОЦУР – Шицким котри провадза нашо дружтва, нашо здруженя и активи, Актив женох зоз Коцура добре познати. Коцурски жени сотрудзую зоз численима здруженями зоз Бачки, Банату, Сриму, алє и ширше и вше су дзечнє видзени и привитани на шицких манифестациї по рижних местох.

По словох предсидательки коцурского Активу Женох Коцани Колєсар, нєдавно у Шашинцох отримане друженє котре провадзело и традицийне виберанє найкрасшого фартуха. А нашо жени мали мали праве тот найкрасши, и то аж два.

Кажда предсидателька, лєбо даєдна зоз шицких Активох и Здруженьох женох мала облєчиц фартух, понеже ше традицийно вибера найкрасши, потолковала Колєсарова. Жени з Коцура уж доставали и перши, други лєбо треци награди, алє того року ше так случело же їх були два найкрасши фартухи, та достали награди за перше и друге место. Перша награда пошла за фартух котри вишивани и стари скоро 100 роки, а другу награду достал фартух котри на таблїчки мал вишити амблем Активу женох.

Жени сами вишиваю, а шицки фартухи шиє Мария Дудаш-Фейса, и як додала Коцана, заслужено достала перше место и награду за найкрасши фартух.

Тиж, Актив женох участвовал и у Раковцу на манифестациї „Алє ше дакеди добре єдло, наисце”. Числени здруженя ше ту представяю як з єдзеньом, так и з ручнима роботами, малюнками, прикрасками, медом. Єдла ше предава и пенєж ше уплацує гуманитарно, алє коцурски жени свойо пририхтани єдла давали задармо коштовац, як и вше.

На коцурским столє вше єдинствени єдла – капушнїки, геровци, бобальки, палачинки, а того року тема була мак, та жени вельо того направели з маком, алє без капушнїка ше нїґдзе нє идзе, гварела Колєсарова. Нашо жени столи вше прикраша з вишиванима партками, фартухами и маїцами, представяю и цеша ше з нашим руским, заключела предсидателька Активу женох Коцана Колєсар.

