Aктив женох КУД „Жатваˮ участвовал на „Сримскей забивачкиˮ у Воґню

ВОҐАНЬ – 29. „Сримска забивачкаˮ у Воґню, єдна з манифестацийох з найдлугшу традицию у општини Рума, котру традицийно орґанизує Месна заєднїца Воґань з потримовку Општини Рума.

Як и предходних рокох, екипи з Воґню и околних сримских валалох змагали ше у швидким обрабяню меса, вареню котлїку и традицийним пририхтованю специялитетох з меса. На спомнутей манифестациї участвовали и членїци з Активу женох КУД „Жатваˮ зоз Коцура – його предсидателькa Коцанa Колєсар, Мария Дудаш Фейса и Серафа Варґа.

Нащивителє ше упознали з духом традициї, а млади видзели цали поступок забивачки, як ше то дакеди робело. Тиж, ше видзело як ше прави рижни домашнї месни продукти, покоштовац их, алє и купиц по вигодних ценох.

Манифестация у Воґню представя рижнородну забаву за шицки ґенерациї, уключуюци и участвованє вецей здруженьох женох котри представели свойо продукти, а програму збогацели и наступи числених фолклорних ґрупох.

З тей нагоди, членїци коцурского Активу женох представели єдла яки ше приготовйовало на забивачки у руским обисце – варену крупу и крупу нарезану, печену гурку, Святу тепшу зоз найкрасшима фалатками печеного меса, а ту були и випражени шкварки, квашена капуста и компот, як и три файти домашнього хлєба, ґоргелї и инше.

Воґань того дня нащивела и предсидателька Општини Рума Александра Чирич Бошкович котра, после змагательней часци, учашнїком уручела подзекованя.

По законченю официйней часци манифестациї, нащивителє уживали у коштованю швиже пририхтаних специялитетох, од паприґашу по традицийни садланїки. А членїци коцурского Активу женох ше зоз Воґню врацели полни красних упечаткох и нєзабудлївих памяткох.