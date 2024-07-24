Актив женох з Коцура на „Бостанияди” у Шашинцох

ШАШИНЦИ – На традицийней 34. „Бостанияди” у Шашинцох котра отримана внєдзелю. 21. юлия, участвовали и членїци Активу женох КУД „Жатва” зоз Коцура.

И того року числени нащивителє мали нагоду уживац у сладким бостану и, гоч з рока на рок єст вше менєй продуковательох бостану, Шашинчанє нє одуставаю од традициї отримованя тей манифестациї.

У рамикох програми присутни могли покоштовац лакотки зоз числених етно столох, алє тиж отримани и вецей змаганя – швидке єдзенє ґереґи, пуканє з корбачом, вибор за найгласнєйши цинґалов.

Побиднїца у дисциплини пуканя зоз корбачом була Коцана Колєсар зоз Коцура, котра и предсидателька Активу женох. Колєсарова на тей манифестациї участвує вецей як 25 роки.

Окрем тей награди, коцурски жени достали награду за найлєпше поставени етно стол, як и награду за сладки стародавни колач.

По Коцанових словох, дружа ше зоз активами женох зоз Сриму, Банату и Бачкей, а намагаю ше участвовац на шицких манифестацийох котри ше орґанизує и на найлєпши способ представиц Коцур, коцурске културно-уметнїцке дружтво и руску заєднїцу, нашо єдла, обичаї и културу.