Активносци у Керестурскей парохиї

РУСКИ КЕРЕСТУР – На пияток, 1. новембра, кед ше означує перши пияток, будзе ше споведац по валалє. Святи Тайни буду виложени рано по служби, а вечар пол годзини пред вечаршу службу, то єст на 16:30 годзин.

На идуцу нєдзелю, 3. новембра, служба на Циґлашоре будзе на 15 годзин.

Парох о. Владислав Варґа поволує родичох першопричашнїкох же би пришли на нєдзелю 3. новембра вєдно зоз дзецми на 10:30 годзин до сали у порти на догварку.

Надпоминаме же од пондзелку, 28. октобра, вечарши служби у церкви буду починац на 17, соботами у Водици на 16, а на Циґлашоре на 15 годзин.

Прешлого тижня у керестурскей парохиї св. о. Миколая 26. октобра означене швето швето велїкомученїка Димитрия, у народзе волане Митра, а внєдзелю була нєдзеля Христа Царя.

На швето великомученїка Димитрий – Митра Служби Божо були як на швето, на 8 и 18 годзин у церкви, а на 10 годзин служба у Водици. Службу служели парох керестурски о. Владислав Варґа, о. Владимир Медєши, а споведал о. Михайло Шанта. Наказовал парох старовербаски о. Алексий Гудак котри у Водици означел 15 роки служеня Богу як роботнїк у Божей винїци.

Нєдзеля Христа Царя означена у службох Божих на 9, на 11:30 и на 18 годзин.